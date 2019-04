Abtswind wartet auf die Badegäste

Nachdem die Initiative Abtswinder Schwimmbad ihre zwei Frühjahrsaktionen erledigt und die Gemeinde die Vorbereitungen für das Badewasser abgeschlossen hat, kann das Freibad pünktlich zum 1. Mai in die Saison 2019 starten. Mit vielen Helfern wurde die gesamte Bepflanzung rund um das Becken kurzgeschnitten, Rindenmulch eingebracht und sommerfit gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach dem Neubau der Treppen vor einigen Jahren hatte man sich wieder mal was Größeres vorgenommen, so wurden die gesamten Gehwegplatten vor und unter der Terrasse ausgetauscht. Die roten Platten, die im Sommer immer recht heiß wurden, konnten durch die Finanzierung und Arbeit der IAS in einen hellen und fußfreundlichen Belag getauscht werden.

Ein weiterer Arbeitseinsatz, zu dem auch wieder viele helfende Hände gebraucht werden, steht noch an. Nach Fertigstellung des neuen Funktionsgebäudes des TSV, der in den nächsten Wochen erwartet wird, soll der Bereich rundherum noch mit Rollrasen belegt werden. Im Bild Bürgermeister Jürgen Schulz (rechts) mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Konrad Hespelein (zweiter von nrechts) und einigen Helfer mit der obligatorischen Schorlesmaß nach dem ersten Aktionstag.