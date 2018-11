Abtswind braucht bald Kredit

In den kommenden Monaten hat die Gemeinde Abtswind Einiges vor. So steht die Erneuerung des Wasserwerks für die Versorgung mit Eigenwasser an, was auf Kosten von rund 1,3 Millionen Euro geschätzt wurde. Dazu kommt der Neubau des Kindergartens etwa in gleicher Höhe, die Erschließung des Baugebiets Röthlein, und weitere Posten.

"Wir haben ein enormes Investitionsvolumen, das Ausgaben von 3,2 Millionen Euro vorsieht", sagte Kämmerin Christine Volk. Es bleibe ein Defizit von 2,9 Millionen Euro, wobei die Gemeinde das größtenteils über ihre Ersparnisse ausgleichen könne. Bei der Planung der Ausgaben der Gemeinde Abtswind in den kommenden Monaten schätzte die Kämmerin, dass Abtswind 2019 noch ohne Kredit auskommen dürfte. Für die Zukunft müsse man aber in Erwägung ziehen, Geld aufzunehmen, riet sie.

Das sah Bürgermeister Jürgen Schulz ähnlich, zumal die Zinsen für Kredite. Schließlich habe man die längst vorgesehene Erneuerung des Bauhofs erneut verschoben, auch andere Posten stünden an. Gedacht ist etwa an die Schaffung weiterer Gewerbeflächen in einigen Jahren.