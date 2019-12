Abtragung soll Druck von Pfarrgartenmauer in Sulzfeld nehmen

Die Mauer unterhalb des Lehrergärtchens ist ein sehr altes Bauwerksmonument, das einst Teil der Wehrmauer im Sulzfelder Altort war. An der hohen Mauer zwischen dem Lehrergärtchen und dem Anwesen Worschech weist Schäden auf. Deshalb muss gehandelt werden, um zu verhindern, dass die Schäden noch schlimmer werden oder angrenzende Anwesen in Mitleidenschaft gezogen werden.

In der Ratssitzung am Dienstag präsentierte Bürgermeister Gerhard Schenkel eine Skizze des Dorfsanierungsplaners Franz Ullrich, die zeigte, welche Sofortmaßnahmen vorgesehen sind. Der beschädigte Mauerkopf soll ein wenig abgetragen werden, wie auch im Umgriff der Boden des Lehrergärtchens, dadurch soll Druck von der Mauer genommen und Zeit gewonnen werden.

Denn der Gemeinderat spielt mit dem Gedanken, den oberhalb angrenzenden Kirchplatz umzugestalten, was dann in einem Zug passieren könnte. Das Lehrergärtchen wäre dann künftig als Terrassenanlage angelegt und würde einen schönen Blick auf den Ort ermöglichen. Gerhard Schenkel möchte auch deswegen Zeit gewinnen, um die Mauer möglichst über die Städtebauförderung abwickeln zu können, so dass die Sanierung staatlich gefördert würde. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, Architekten anzuschreiben um Angebote einzuholen.

Kommunales Förderprogramm wird geändert

Das Ratsgremium fasste einen Beschluss zur Änderung des kommunalen Förderprogramms. Demnach sei eine ganzheitliche Verbesserung bei der Umsetzung des kommunalen Förderprogramms zu fördern. Zur Umsetzung von schwerwiegenden Missständen, die aus finanziellen Gründen nicht ganzheitlich umgesetzt werden können, kann der Bauausschuss einen Teilbetrag der Maximalförderung bewilligen. Gemäß der geänderten Satzung besteht für Grundstückseigentümer kein Rechtsanspruch auf Förderung. Die Förderung wird nur gewährt, wenn die Missstände behoben werden, die zu erfüllenden Auflagen werden von der Gemeinde und dem Sanierungsplaner festgelegt.

Für die Planungsleistungen zur Video-Kanalbefahrung in der Kitzinger Straße und dem Graben West legte das Würzburger Ingenieurbüro Köhl die Rechnung vor, die sich auf 19 499 Euro beläuft.

Die überörtliche Rechungsprüfung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 ergaben keine Beanstandungen. Der Rechnungsprüfer im Landratsamt empfahl lediglich, weiterhin Schulden abzubauen und Erschließungsbeiträge aus diesen Jahren nachzuveranlagen.

Die Rechnung des Architekturbüros Küster aus Obernbreit für die Grundlagenermittlung und die Kostenschätzung für die Erweiterung zur Offenen Ganztagsschule beläuft sich auf 16 318 Euro.