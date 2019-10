Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Abteikonzert sorgt für Standing Ovations

Das Konzert der Hofer Symphoniker in der ausverkauften Abteikirche Münsterschwarzach hat das Publikum wieder begeistert. Organisator Pater Dominikus Trautner sorgte bereits in der Begrüßung für Raunen, als er den erst elfjährigen Kyrill Zeiher an der Orgel als Überraschungseinlage ankündigte, wie es in einer Pressemitteilung heißt.