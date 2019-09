Münsterschwarzach vor 49 Minuten

Abteikonzert mit den Hofer Symphonikern

Das große Abteikonzert am Donnerstag, 3. Oktober, um 16 Uhr in Münsterschwarzach bestreiten dieses Jahr die Hofer Symphoniker unter der Leitung von Prof. Matthias Beckert. Zur Einleitung erklingt die bekannte Symphonische Dichtung „Die Moldau“ von Smetana. Es folgt das heitere und glänzende Trompetenkonzert in Es-Dur von Joseph Haydn, gespielt von dem jungen ungarischen Trompeter Attila Szegedi.