Abtei Münsterschwarzach lädt zur „Nacht der Versöhnung“

Zur „Nacht der Versöhnung“ lädt die Jugendarbeit der Benediktinerabtei Münsterschwarzach an diesem Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr in die Abteikirche ein. Jugendliche ab 16 Jahren sowie Firm- und Jugendgruppen können sich an diesem Tag besonders mit der Botschaft Gottes auseinandersetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.