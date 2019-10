Kitzingen vor 34 Minuten

Abschlussklassen der Realschulen fuhren nach Schottland

Für die Schüler der Abschlussklassen der Leo-Weismantel Realschule und der Realschule des Bildungswerks Marktbreit geht es ab sofort um das große Ziel, den Mittleren Schulabschluss am Ende des Schuljahres zu absolvieren. Dabei ist ein gutes Klassenklima eine große Motivationshilfe, heißt es in der Pressemitteilung der Schulen. Auf einer Klassenfahrt lässt sich beides gut miteinander verbinden, deshalb suchten sich die zukünftigen Absolventen in diesem Jahr die schottische Hauptstadt Edinburgh aus. Neben einer Stadtführung auf Englisch konnten die Hügel der Stadt auf eigene Faust erkundet werden. Beeindruckt waren die Schüler vor allem von einem der ältesten Gebäude der Stadt, dem Edinburgh Castle, und dem schottischen Regierungssitz der Queen, dem Palace of Holyroodhouse. Ein besonderes Highlight war auch der Ausflug in die Highlands sowie die Teilnahme an den berühmten Highland-Games.