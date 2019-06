Abschiebung: Armenier bedroht sich selbst mit einer Waffe

Ein Armenier hat sich am Dienstagvormittag, 25. Juni 2019, seiner geplanten Abschiebung widersetzt und verschanzte sich in einem Zimmer in der Asylbewerberunterkunft am Oberen Mainkai in Kitzingen (Bildmitte). Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war unter der Einsatzleitung des Kitzinger Dienststellenleiters vor Ort. Foto: Michael Mößlein