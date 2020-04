Abriss der Autobahnbrücke bei Abtswind im September

Der Termin steht nun für Abtswind fest. Ab dem 10. September wird die Brücke über die Autobahn gesperrt. Von da an ist es voraussichtlich für zwei Jahre nicht möglich, auf der dort verlaufenden Kreisstraße in Richtung Untersambach zu fahren. Die Umleitung wird dann über Wiesentheid verlaufen. Abtswinds Bürgermeister Jürgen Schulz teilte das Datum nun dem Gemeinderat mit, das ihm die Autobahndirektion geschrieben hat. Ursprünglich war geplant, dass die Arbeiten und der komplette Abriss der Brücke bereits 2019 beginnen sollen. Das Ganze verzögerte sich, wie auch der gesamte Ausbau der Autobahn von Würzburg in Richtung Nürnberg.