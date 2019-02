Abkommen von der Fahrbahn

Am Dienstagnachmittag war eine 77-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 22 von Reupelsdorf in Richtung Düllstadt unterwegs. In einer Linkskurve kam die Frau aus Unachtsamkeit mit ihrem Auto nach rechts in den Grünstreifen, heißt es im Polizeibericht. Hier wurde das Ortsschild von Düllstadt und ein Wegweiserschild beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1700 Euro.