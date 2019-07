Abiturfeier am Armin-Knab-Gymnasium

Mit einem "schlumpfigen" Gottesdienst begann die Abiturfeier des Armin-Knab-Gymnasiums in der voll besetzten Wallfahrtskirche in Dettelbach. Zusammen mit den Abiturienten und angelehnt an das Abitur-Motto "Schlümpfe" führten Pfarrer Richard Tröge und Religionslehrerin Monika Krämer durch den Gottesdienst und konnten mit Hilfe von Clumsy, Hefti, Schlumpfine und Schlaubi-Schlumpf zeigen, dass es ganz unterschiedliche Wege und Strategien gibt, das Abitur zu erlangen. Das Wesentliche sei aber am Ende die positive Grundhaltung getragen von der Liebe.

Später begrüßte Schulleiterin Monika Rahner die 136 Abiturienten und deren rund 700 Gäste, die in die festlich geschmückte Maintalhalle nach Dettelbach gekommen waren. Auch das ehemalige Schulleiterduo Margit Hofmann und Horst Junge, das den Abiturjahrgang 2019 lange Zeit begleitet hatten, wurde mit großem Applaus begrüßt, heißt es in . Monika Rahner erinnerte daran, dass die in der Geschichte erworbenen Freiheitsrechte nicht selbstverständlich seien. Sie forderte die Abiturienten auf, couragiert für Freiheit und Demokratie einzutreten und sich auf allen Ebenen der Gesellschaft einzubringen "Unser Land braucht kluge Köpfe wie euch. Also mischt euch ein, gestaltet die Freiheit mit, es gibt viel zu tun!"

Auch Carsten Schmidt, Vorsitzender des Elternbeirats, beglückwünschte die Schüler sowie ihre Eltern zu ihrer gemeinschaftlichen Leistung. Ausgehend von seiner Reise nach Israel und den Begegnungen mit Israelis und Palästinensern gab er den Absolventen drei zentrale Hinweise mit auf den Weg. Die Welt sei nicht einfach schwarz und weiß, es brauche Vertrauen und Freundschaft, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln und stets die Neugier und das Interesse für andere und deren Geschichte.

In der Lehrerrede erinnerte Yvonne Wiesinger an die gemeinsam verbrachte Schulzeit. Ein Artikel über den erfolgreichen Ölmilliardär Paul Getty sowie ein anderer über Faultiere habe sie in den Ferien gleichermaßen an ihre Schützlinge denken lassen. So unterschiedlich die beiden Lebensstrategien auch seien, letztlich wären beide von Erfolg gekrönt.

Abschließend ermahnte sie die Schüler in einer Zeit von "Fake-News" nicht einfach alles blind zu glauben und weiter zu verbreiten. Statt dessen sollten sie stets kritisch bleiben: "Seid nicht Öl, seid Sand im Getriebe der Welt", zitierte Wiesinger Günter Eich.

Franka Heckelsmüller und Peter Siedler resümierten in der Schülerrede die innigen Freundschaften, die zwischen den Schülern vor allem während der verschiedenen Fahrten geschlossen wurden. Voller Stolz erkannten sie: "Wir haben Großartiges geleistet und da ist es wichtig, sich auch einmal selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: hast du gut gemacht." Dabei vergaßen die beiden Abiturienten aber nicht, sich bei den Lehrern, der Schulleitung, den Eltern und allen anderen Wegbegleitern zu bedanken, die sie auf dem "Weg zum Gipfel" begleiteten. Jetzt sei es an der Zeit, "...nicht mehr Geschichten zu interpretieren, sondern unsere eigenen zu schreiben!"

Anschließend baten Rahner, der stellvertretende Schuldirektor Michael Mauer und Oberstufen-Koordinator Frank Nehling die Abiturienten in kleinen Gruppen zur Übergabe der Zeugnisse zu sich auf die Bühne. Als Jahrgangsbeste mit der Traumnote 1,0 wurden Theresa Bastert und Anne Herrmann ausgezeichnet. Insgesamt erreichten 14 Schüler das Abitur mit einer Abschlussnote bis 1,5. Für sein ausdauerndes Engagement im Schulleben als Schülersprecher, Schulsanitäter, Musiker und in in vielen weiteren Bereichen wurde Peter Siedler mit dem AKG-Schulpreis ausgezeichnet.