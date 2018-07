Abi am EGM: Wichtig ist die Persönlichkeit hinter der Note

Fast schon filmreif war die Abiturfeier am Egbert-Gymnasium am Freitag. Allerdings nicht ganz getreu dem Motto „12 Jahre im falschen Film“. Denn 91 Abiturienten mit zum Teil traumhaften Notendurchschnitten können in den letzten zwölf Jahren nicht ganz falsch gewesen sein. Sonst hätten sie ihren Abschied sicher nicht mit so viel Herzblut gestaltet. Nahezu voll besetzt war die große Abteikirche, als die Glocken zum Schulgottesdienst luden. Pater Jesaja Langenbacher, der zugleich Schulseelsorger ist, gab den jungen Leuten Gottes Segen mit auf ihren Weg in das Leben.

Im Leben zählen nicht nur Zeugnisse

Bei der anschließenden Feierstunde in der Volkacher Mainschleifenhalle verabschiedete Schulleiter Robert Scheller seine Schützlinge. Er gratulierte zu Traumnoten – noch nie zuvor war die Bestnote 1,0 gleich sechsmal vergeben worden. Gleichzeitig machte er aber klar, dass es im Lebe nicht nur um Noten gehe. Viel wichtiger seien die Persönlichkeiten hinter dem Zeugnis. Dieser Jahrgang habe sich durch besondere Musikalität ausgezeichnet. So sei das Abschlusskonzert eine wahre Kulturveranstaltung gewesen.

Auch die soziale Ader der Schüler hob Scheller hervor. Etwa, als es darum gegangen sei, Flüchtlinge in der Abtei und Schule aufzunehmen, sei aus den Reihen der Schüler großer Rückhalt gekommen. Scheller wünschte sich, dass die jungen Menschen diese Eigenschaften mit hinaus in die Welt nehmen. Sie mögen ihre Kraft, die Fähigkeiten und den Mut für eine gute Sache und für andere einsetzen. „Bleibt auf einem guten Weg, bleibt auf eurem Weg!“ ermunterte er die Absolventen.

Freude auf kommende Herausforderungen

Für die Schüler sprach Julia Kerzner, die zunächst auf den Abiball im letzten Jahr blickte, als sie zusammen mit ihren Mitschülern noch als Helfer für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Und nun stünden sie hier, alle am EGM groß geworden. Neben Integralrechnung und Gedichtanalysen hätten sie gelernt, was Toleranz, Solidarität, Loyalität und Respekt bedeuten. Für Freundschaften und „Soft skills“, die ihnen das EGM mitgegeben habe, seien sie dankbar. „Wir fühlen uns heute nicht aus der Schule rausgeschmissen“, sagte sie und freute sich auf die Herausforderungen, die das Leben nun für sie alle zu bieten habe.

Preise für besondere Leistungen

Im Rahmen der Feierstunde wurden zahlreiche Schüler für ihr großes Engagement und für besonderen Leistungen geehrt. Angefangen bei Johanna Wemhöner, die noch in der Kirche den Abt-Egbert-Preis verliehen bekam. Sie war Mitglied in verschiedenen Theatergruppen, zeigte Gesangstalent in Chor und A-Capella-Gruppe, engagierte sich in der Afrika-Gruppe und im Sanitätsteam. Für die Bestnote 1,0 wurden Corinna Barthelme, Johanna Graber, Martin Grießmann, Julia Kerzner, Isabel Kestler und Johanna Wemhöner geehrt.

Preise gab es außerdem für Schüler, die sich in den zahlreichen Theater- und Musikgruppen der Schule engagiert hatten oder die besondere sportliche Leistungen gezeigt hatten. Einige Mitglieder der Schülerzeitungsredaktion wurden ausgezeichnet, und auch außerschulisches Engagement fand Beachtung.