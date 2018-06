Abi-Streich mit teuren Folgen

Mehrere Abiturienten des Gymnasiums Marktbreit veranstalteten in der Nacht zum Mittwoch in der Neuen Obernbreiter Straße einen Abi-Scherz - mit teuren Folgen.

Die Schüler haben von einer benachbarten Wiese zwei Heuballen auf das Gelände des Gymnasiums bis zur Treppe am Haupteingang hinunterrollen lassen. Dabei entstand am Gebäude ein Schaden in Höhe von 3000 Euro, teilt die Polizei mit. Außerdem mussten die Abiturienten an den Landwirt noch einen Obolus für die Bergung der Rundballen zahlen und bei der Verladung helfen.