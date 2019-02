Abi-Jahrgang verabschiedet sich musikalisch

„ABrIss“ – unter diesem Motto stand das Abschiedskonzert der Q12 am Egbert-Gymnasium (EGM). Bevor es in das letzte Halbjahr und die unmittelbaren Abiturvorbereitungen geht, zeigte der Jahrgang noch einmal so richtig, was in ihm steckt: in muskalischer, tänzerischer und schauspielerischer Hinsicht. Niels Eichelmann und Julius Rümmele (im Bild vorne) führten als Bauarbeiter durchs Programm, was naheliegend war, da die Schule momentan eine Generalsanierung erlebt. Die Aula platzte aus allen Nähten, um das Männerballett, die Parodien auf verschiedene Lehrkräfte und akrobatische Kunststücke zu erleben. Die Veranstaltung hat am EGM laut Pressemitteilung einen richtigen „Kultstatus“ erreicht. Vor einigen Jahren war sie als Ersatz für den weggefallenen „Abischerz“ eingeführt worden – mit äußerst großem Erfolg.