Abgeordneter Goppel Gast beim 40. Seniorentreffen in Castell

Zu ihrem 40. Kreisseniorentreffen anlässlich des Casteller Weinfestes hatte die CSU den ehemaligen Europa-Minister Thomas Goppel in den Schlosspark eingeladen. Vor rund 200 Zuhörern, darunter Fürst Ferdinand und seine Mutter Fürstin Marie-Louise von Castell-Castell, Bürgermeistern aus dem Landkreis und MdB Anja Weisgerber und MdL Barbara Becker beschäftigte sich der inzwischen dienstälteste Abgeordnete im deutschen Parlament mit der Politik in Bayern und in Europa.

Bunte Mischung in Bayern

Goppel dankte den Initiatoren der Treffen, denn Senioren seien die einzigen, die sich noch an die Zeiten im Krieg und danach erinnerten. In seiner launigen Rede wies Goppel darauf hin, dass nach dem Krieg Sudetendeutsche und Norddeutsche nach Bayern zuzogen. In Bayern sei so eine bunte Mischung mit großem Zusammenhalt wie nirgends in Europa entstanden. Der Freistaat zahle seit 1991 ein Mehrfaches an den Bund zurück, was er in 30 Jahren selbst erhalten habe. "Wenn der Flughafen in Berlin einmal fertig sein sollte, hat ihn Bayern bezahlt", stellte Goppel fest.

Zur politischen Lage in Europa äußerte sich der Politiker ebenfalls und vertrat die Ansicht, dass es überall Veränderungen gebe, nur in Europa nicht. Putin müsse damit rechnen, dass viele ehemalige UdSSR-Staaten nicht mehr ins System zurück, sondern ihre Freiheit behalten wollten. Wissen müsse er, dass sich Europa nicht spalten lasse, sagte Goppel. Großbritannien wolle mit seinem Ausstieg Europa sprengen, auch Emmanuel Macron habe bei der Besetzung des Ratsvorsitzes vieles aufs Spiel gesetzt.

Ältere Frauen stärken

Zur Situation der Frauen, vertrat Goppel die Ansicht, dass es vor allem bei Frauen versäumt worden sei, die älteren zu stärken. Dieser Frage und den Themen Pflege mit Ausbildung und Bezahlung müsse sich die Politik widmen.

MdB Anja Weisgerber dankte Goppels für seine Ausführungen. Fürst Ferdinand bewunderte dessen Zuspruch an die Adresse von Senioren und versprach Neupflanzungen im Schlosspark, um Besuchern künftig noch mehr Schatten zu spenden. Die Landfrauen aus Sommerach hatten die Bewirtung übernommen.