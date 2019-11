Abfuhrkalender 2020 wird verteilt

In den nächsten Tagen werden die neuen Müll-Abfuhrkalender ausgetragen. Dabei erhalten im Kreis Kitzingen rund 40 000 Haushalte ihren aktuellen Planer für das kommende Jahr. Neben den Terminen der Müllabfuhr bietet der Kalender wie gewohnt abfallwirtschaftliche Informationen in kompakter Form, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt. „Bis spätestens 11. Dezember sollte jeder Haushalt seinen Kalender bekommen haben“, geben sich die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen zuversichtlich.