Wiesentheid vor 1 Stunde

Abfahren auf der Wiesentheider Musikmeile

Am 2. Oktober spielt die Musik in Wiesentheid. Dann wird der Ortskern wieder ganz im Zeichen der Musikmeile stehen. Zum sechsten Mal findet das Festival statt, das Live-Musik an zehn verschiedenen Orten bietet. Ab 18 Uhr beginnen die Bands, die verteilt über den Ortskern, in Gaststätten, Kellern, im TSV-Sportheim, und unter Glas in der Fränkischen Toskana ihre Bühne haben.