Wiesentheid vor 5 Stunden

Ab sofort auch Unterricht im Freien möglich

Nachdem die vorherige Praxisklasse im letzten Schuljahr bereits mit dem Bau eines „Grünen Klassenzimmers“ begonnen hatte, wurden in diesem Jahr die Arbeiten fortgesetzt. Zusammen mit dem Klassenlehrer Wolfgang Lurati wurden in drei Gruppen weitere Sitzmöbel und Tische aus Paletten hergestellt und farbig gestaltet bzw. grundiert. Nach den Osterferien wurde der Außenbereich noch mit einer Dachkonstruktion durch eine Fachfirma unter Mitwirkung der Praxisklasse ergänzt, damit der Aufenthalt auch bei schlechtem Wetter möglich ist. Die farbige Gestaltung der Sporthallenrückwand wird voraussichtlich ein Projekt für den Jahrgang 2019/2020. Weil diese Aktion durch den „Europäischen Sozialfonds“ (ESF) und aus Mitteln für „Praxis an Mittelschulen“ finanziell gefördert wird, entstanden dem Schulverband keinerlei Kosten, so die Mitteilung der Schule.