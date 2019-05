Abtswind vor 47 Minuten

Ab ins kühle Naß in Abtswind

Ab sofort ist die Badesaison im Abtswinder Schwimmbad eröffnet.Am 1. Mai wagte Abtswinds Bürgermeister Jürgen Schulz mit seiner Frau Martina den Sprung in das mit 16 Grad noch etwas frische Wasser. Wenn auch der Wetterbericht für die nächsten Tage noch etwas frische Temperaturen vorher sagt, ist der Bürgermeister zuversichtlich, dass bald die Badegäste bald kommen werden. Für die Stammgäste ist täglich von 10 bis 12 Uhr geöffnet, bei Badewetter bleibt bis 19 Uhr offen. Außerdem ist wieder jeweils Mittwochs von 17 bis 19 Uhr auch bei eher mäßigem Badewetter geöffnet. Bei den Eintrittspreisen bleibt der Markt Abtswind als Betreiber der Anlage auf dem Stand der Vorjahre. Eine Dauerkarte kostet 40 Euro, ermäßigt 25 Euro. Die Tageskarte bleibt bei 2,50 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder. Im Vorfeld hat die Gemeinde weiter in das Bad investiert, diesmal rund 60 000 Euro. So wurden diesmal die 15 Module der Ultra-Filtration komplett ausgetauscht. Dazu wurden laut Bürgermeister Schulz zwei Marmor-Kiesfilter eingebaut, wodurch die Kommune weniger Chemikalien benötige, um das Badewasser zu reinigen.