AWO-Ortsverein feiert Jubiläum mit Sommerfest

Einige mehr Teilnehmer hatte sich der Vorsitzende des Ortsvereins Iphofen der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Karl-Heinz Holthausen, bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag in Iphofen schon gewünscht. Dass nur zwei der sechs Mitglieder, die geehrt werden sollten, gekommen waren, die anderen überwiegend unentschuldigt fernblieben, sorgte nicht gerade für Begeisterung. Vor 14 von 95 Mitgliedern zeichnete Holthausen Rosemarie Mark für 30 Jahre und Markus Pusch für 25 Jahre Treue zur AWO aus.

Neuwahlen stehen an

In seinem Rechenschaftsbericht wies Holthausen auf das Jubiläum des Ortsvereins hin, der vor 50 Jahren gegründet worden war. Er gab auch zu erkennen, dass er bei den im kommenden Jahr anstehenden Neuwahlen altersbedingt nicht mehr kandidieren werde. Er wünsche sich jedoch eine gesicherte Zukunft für die AWO in Iphofen, betonte der Vorsitzende. Sollte sich kein Nachfolger finden, gehe die Betreuung des Ortsvereins an den AWO-Kreisverband über.

Nachlassendes Interesse

Der Vorsitzende beklagte zudem ein nachlassendes Interesse der Mitglieder am Vereinsleben. Das traditionelle Sommerfest am Herrengraben erfreue sich zwar dank seiner Ausnahmestellung in der Stadt alljährlich großen Zuspruchs, doch seien der Auf- und Abbau von Zelt, Tischen und Bänken nur nach vielen Bitten zu bewerkstelligen. Er rief die Mitglieder und regelmäßigen Helfer dazu auf, mit ihm Kontakt aufzunehmen, damit die Vorbereitungen für das Jubiläumssommerfest reibungslos weitergehen und das Fest wie gewohnt zum Erfolg wird. Holthausen kündigte eine gewohnt große Auswahl an Speisen und Getränken örtlicher Anbieter an, die anlässlich des Jubiläums noch ausgedehnt werde.

Im Vorjahr leistete der AWO-Ortsverein eine Spende an das Altenbetreuungszentrum (ABZ) zur Anschaffung von schnurlosen Telefonen mit besonders großen und damit seniorengerechten Bedientasten.

Ehrungen:

40 Jahre: Hans Hassold, Alfred Moik.

30 Jahre: Rosemarie Mark.

25 Jahre: Volker Hein, Markus Pusch, Achim Rönninger.