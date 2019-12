AWO Marktbreit ehrt langjährige Mitglieder

Der Höhepunkt der Weihnachtsfeier des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Marktbreit im Haus der Senioren war die Ehrung von 18 Frauen und Männer für langjährige Mitgliedschaft. Neben 10, 20, 25, 30, 40 und 45 Jahre ragte Sophie Jakobs heraus, die schon seit 55 Jahre dem Ortsverein angehört, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Ortsvereinsvorsitzender Heinz Galuschka sprach in seiner Begrüßungsrede den 100-jährigen Geburtstag der AWO an. 1919 gründete Marie Juchacz die Arbeiterwohlfahrt, weil sie die Notstände in der Bevölkerung erkannt hatte.

Franz Hummel und Ute Kieweg trugen Weihnachtsgeschichten vor und es wurden Weihnachtslieder gesungen. Nach der Kaffeepause ehrte Heinz Galuschka die langjährigen Mitglieder mit Urkunden, Nadeln und einem Geschenk.

Geehrt wurden: 55 Jahre: Sophie Jakob; 45 Jahre: Kurt Grimmer; 40 Jahre: Johanna Adler, Dieter Höck, Rosa Krauss und Elisabeth Mötzer; 30 Jahre: Inge Höhn; 25 Jahre: Rita Heer, Anita Kleinschroth und Juliane Ott; 20 Jahre: Hedwig Beck, Alfons Beck, Hannelore Döppert, Irene Rothmaier, Josef Rothmaier, Hannelore Stadelmann und Annelise Leykauff; zehnJahre: Petra Seewald.

Zum Abschluss der Weihnachtsfeier gratulierte die Ehrenkreisvorsitzende und ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Karin Radermacher allen Geehrten mit dem Wunsch, dass sie noch lange der AWO treu bleiben mögen, wie es zum Abschluss der Mitteilung heißt.