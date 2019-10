AWO Dettelbach will sich um Kinder kümmern

Joachim Beck aus dem Ortsteil Bibergau ist der neue Vorsitzende des Ortsverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Dettelbach. Zweite Vorsitzende wurde Doris Vay aus Mainsondheim. Rudolf Vay, ebenfalls aus Mainsondheim wurde zum Kassier gewählt. Das geht aus einer Pressemeldung des Ortsvereins hervor.

Ein neuer Schwerpunkt wurde auch gleich festgelegt: Kinder. Als erste Aufgabe hat sich der Verein so die Beseitigung der gröbsten Mängel an den Kinderspielplätzen in den Ortsteilen und der Stadt Dettelbach gestellt.

Um hier etwas erreichen zu können hat der neue Vorstand beschlossen, an diesem Sonntag, 13. Oktober, 19 Uhr, einen Benefizabend im historischen Rathaus zu veranstalten. Alle Einnahmen sollen zu 100 Prozent dem neuen Vereinszweck zugutekommen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Das Totale Bamberger Cabaret (TBC) habe sich bereit erklärt, ihr aktuelles Programm ohne Gage zu spielen. Eine Kartenreservierung gibt es nicht. Der Eintritt erfolgt gegen Spende für den guten Zweck.

Mit den Arbeiten an den Kinderspielplätzen soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Dies hänge aber davon ab, ob der Stadtrat dem Antrag des Vereins zustimmt, sich im Rahmen einer Patenschaft um die Kinderspielplätze kümmern zu dürfen, wie der AWO-Ortsverband abschließend mitteilt.