AOK übernimmt neun Azubis und fünf Betriebswirte

Mit sehr guten Prüfungsergebnissen beendeten acht Auszubildende und eine Mitarbeiterin, die sich auf dem zweiten Bildungsweg vorbereitet hat, ihre Prüfung zum „Sozialversicherungs-Fachangestellten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ausbildung dauert für Berufsstarter drei Jahre, für Mitarbeiter, die den Beruf neben ihrer beruflichen Tätigkeit erlernen und Abiturienten zwei Jahre. „Wir freuen uns sehr“, so AOK-Direktor Horst Keller, „dass alle Auszubildenden nach ihrer Prüfung eine Stelle in der Region Unterfranken erhalten.“ Im Rahmen einer Feierstunde erhielten die jungen Damen und Herren ihre Zeugnisse und beendeten damit auch offiziell ihre Ausbildungszeit. Zusätzlich absolvierten fünf künftige Führungskräfte das berufsbegleitende Fortbildungsstudium zum AOK-Betriebswirt, ebenfalls mit hervorragenden Ergebnissen. Das Foto zeigt (stehend v. li.) Mandy Schopf (Karlstadt), AOK-Ausbildungsleiter Christian Berger, Adelina Seifried (Würzburg), Harald Keidel (Stv. Leiter des Dienstleistungszentrum Krankenhäuser der AOK in Würzburg), Sandra Beier (Elfershausen), Andre Drees (Kitzingen), Annalena Klein (Geiselwind-Haag), Maria Blattner (Grettstadt), Felix Fay (Dettelbach), AOK-Personalrat Philipp Endrich, AOK-Vertriebsleiter Peter Scheder, AOK-Jugendvertreterin Sabrina Lusch und AOK-Direktor Horst Keller sowie (sitzend v. li.) Kristina Hornung (Dettelbach), Lena Göbel (Bergtheim), Lisa Oesterlein (Hettstadt), Lea Moser (Steinfeld-Hausen), Jasmin Heller (Waldbrunn) und AOK-Personalchef Stephan Götz.