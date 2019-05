AMC startet in den Oldtimersommer

Der Automobilclub Kitzingen läutet an diesem Donnerstag, 23. Mai, die Saison des Oldtimersommers in Sulzfeld ein. Die von York Falkenberg und Hugo Brennfleck vor Jahren ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe unter dem Motto „gemeinsam fränkische Landschaften genießen“, werde immer beliebter, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Um dem Small-Talk etwas mehr Raum zu geben, wurde der Beginn des Treffens auf dem Mainparkplatz in Sulzfeld auf 18 Uhr vorgezogen. Jeder Young- und Oldtimerfan, der im Oldtimer die fränkische Landschaft genießen will, ist willkommen.

Die Ausfahrten in den fünf Sommermonaten beginnen dann immer um 19 Uhr. Nach ungefähr einer Stunde erreicht man das Ziel, wo Essen und weitere „Fachgespräche“ auf die Oldtimerfans warten.

Die Ziele sind laut Pressemitteilung in diesem Jahr: 23. Mai die Pizzeria Catania in Marktbreit; 27. Juni die Weinparadiesscheune in Ippesheim; 18. Juli die Stollburg im Handthal Oberschwarzach; 8. August das Gasthaus zum Storch in Prichsenstadt und am 26. September das Café am Schwanberg (hier wird bereits um 18.30 Uhr von Sulzfeld losgefahren). Bei schlechtem Wetter trifft man sich gleich um 20 Uhr am jeweiligen Ziel.

Weitere Informationen unter www.oldtimersommer.de oder unter www.amc-kitzingen.de