AMC Kitzingen zu Gast besichtigten die Brauerei Kesselring

Rund 50 Mitglieder des Automobilclubs Kitzingen besuchten die Privatbrauerei Kesselring in Marktsteft. Seniorchef Eckhard Himmel, seit Jahrzehnten Gönner des AMC und seiner Sportfahrer, führte durch das Unternehmen und erklärte die neue High-Tech-Anlage zum Reinigen und Befüllen der Flaschen, heißt es in einer Mitteilung des AMC. Viel Geld, so Himmel, wurde investiert und neue Hallen gebaut, um für die Zukunft gerüstet zu sein und den „Bierfabriken“ Paroli bieten zu können. Fasziniert von der Technik traf man sich anschließend im Bierstüble, wo Eckhard und Charlotte Himmel die Versorgung der durstigen AMC?ler übernahmen, heißt es abschließend.