Kitzingen vor 19 Minuten

AKGler gewinnen Bezirksfinale im Badminton

Nach über zehn Jahren Teilnahme am Schulsportwettkampf "Jugend trainiert für Olympia" ist dem AKG endlich die große Überraschung gelungen: Ein Sieg im Bezirksfinale Badminton. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Auf Kreis- und Regionalebene waren die Schüler in allen Wettkampfklassen schon länger erfolgreich oder konkurrenzlos, doch gegen die mit Vereinsspielern gespickten Stützpunktschulen aus dem Bezirk Unterfranken war außer viel Wertschätzung und einigen wenigen 2. Plätzen bisher nichts zu holen. Das Bild zeigt (von links) Noah Sauer, Antonin Meier, Tommes Brustmann, Maximilian Degen und Lukas Zierhut.