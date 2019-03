AKG-Schüler Tilman Schiebel beim MINT-EC-Netzwerktreffen

Beim größte Treffen des nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC in Berlin war der Schüler Tilman Schiebel vom Armin-Knab-Gymnasium aus Kitzingen dabei. Laut Mitteilung des AKG gehören 316 Schulen zum Netzwerk 316 Schulen mit einem ausgeprägten Profil für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Tilman Schiebel konnte sein Wissen im Bereich der „Schadensanalyse“ ausbauen. Zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern seines Forschungsworkshops untersuchte er Prüfstücke nach der Vorgehensweise eines Metallographen auf Materialfehler. Er arbeitete mit einem Metallschneider, behandelte die Proben mit Salpetersäure und analysierte gewonnene Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM).

Die MINT400 – Das Hauptstadtforum von MINT-EC bot den Jugendlichen und den Lehrkräften die Möglichkeit, sich über zukünftige Studiengänge und Berufsoptionen sowie Ideen für den Unterricht zu informieren. In den rund 30 ganztägigen Forschungsworkshops legten sie selbst Hand an und experimentierten an Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen oder Unternehmen. Die Fachvorträge und Keynotes gaben vertiefende Einblicke in aktuelle Forschungsfragen.

Bei der Abendveranstaltung am zweiten Tag stand neben der Verleihung des „Award of Excellence“ im Internationalen Chemiewettbewerb des Royal Australian Chemical Institute auch das Finale im MINT-EC SchoolSlam mit dem British Council, einem englischsprachigen Videowettbewerb, in dem die MINT400-Teilnehmenden über die Platzierung der drei besten Beiträge abstimmten.

Über all dem steht bei der MINT400 immer der Netzwerkgedanke: Gleichgesinnte treffen, neue Perspektiven kennenlernen, neue Aspekte von MINT entdecken und währenddessen nützliche Kontakte knüpfen. In Berlin war das mit Schulen aus Istanbul und Washington D.C. sogar auf internationaler Ebene möglich.