Kitzingen vor 25 Minuten

AKG-Mädchen sind Landkreissieger im Schulhandball

Einen ungefährdeten Sieg errangen die Nachwuchshandballerinnen des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen in der Altersgruppe IV (Jahrgang 2007 und jünger) gegen die Vertretung aus Marktbreit. Dusan Suchy, Betreuer der AKGlerinnen, wechselte seine mit Vereinsspielerinnen bestückte Mannschaft kräftig durch, ohne dass das Spiel an Tempo verlor, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Die jüngeren Mädchen des Gymnasiums Marktbreit kämpften tapfer bis zum Spielende. Jedoch mussten sich am Ende dem AKG deutlich geschlagen geben: 41:9 lautete das Endergebnis.