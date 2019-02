AKG-Jungs erfolgreich im Schulhandball

In der Zweierbegegnung der Jungen IV errang das Armin-Knab Gymnasium Kitzingen unter der Leitung von Dusan Suchy den Landkreissieg im Schulhandball. Der Gegner aus Münsterschwarzach, der von Thomas Klement betreut wurde und im Schnitt auch jünger war, hatte an diesem Tag keine Chance, teilt die Schule mit. Das AKG legte gleich los und führte schnell mit 11:0. Im Anschluss zogen die Egbert Jungs nach und konnten bis zur Pause das Ergebnis erträglicher gestalten, so dass sie sich mit 13:4 in die Pause verabschiedeten. In der zweiten Halbzeit schwanden aber die Kräfte. Am Ende hieß es 29:5 für die Kitzinger Jungs.