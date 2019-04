Ätzende Flüssigkeit tropft auf eingeschlossenen Autofahrer

Aus Unachtsamkeit sind auf einem Wiesentheider Firmengelände ein Stapler und ein Pkw zusammengestoßen. Besonders gefährlich dabei: Der Stapler transportierte einen Behälter mit 1000 Litern ätzender Flüssigkeit.

Der Behälter ist durch den Aufprall aufgerissen und hat den Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Dieses Szenario fanden rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Geiselwind, Kitzingen, Sickershausen, Wiesentheid und Stadtschwarzach vor – zum Glück nur bei einer Übung.

Ätzender Stoff lief ungehindert aus

Nach einer ersten Erkundung stand fest: Der ätzende Stoff läuft ungehindert aus dem 1000 Liter Behälter aus und bespritzt auch den Pkw-Fahrer. Während im Hintergrund der Absperrbereich und ein dreifacher Brandschutz mit Wasser, Pulver und Schaum aufgebaut wurde, näherten sich Atemschutzträger in speziellen Chemievollschutzanzügen der Unfallstelle, um die eingeschlossene Person zu befreien und das Leck an dem Behälter abzudichten, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Dabei musste die Palette, auf der sich der Behälter befand, zusätzlich mit mechanischen Stützen abgesichert werden, um ein Umkippen zu verhindern. Weitere Maßnahmen leiteten die Feuerwehrkräfte mit Hilfe spezieller Gefahrgut-Literatur ab.

Die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung aus Stadtschwarzach baute einen Schnelleinsatzpavillon auf, von dem aus alles koordiniert und dokumentiert wurde. Die Feuerwehr Sickerhausen hatte unterdessen einen Dekontaminationsplatz eingerichtet. Dort wurden die von dem ätzenden Stoff verunreinigten Einsatzkräfte mit samt ihrer Schutzanzüge gereinigt, wie es abschließend heißt.