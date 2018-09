Ärger wegen zu wenig Sitzplätzen im Schulbus

Kaum hat die Schule wieder begonnen, schon schlugen die ersten Schwierigkeiten bei Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel auf. Im Gemeinderat berichtete er von erheblichen Problemen mit überfüllten Schulbussen. So mussten in den ersten Tagen teilweise über 20 Kinder, darunter auch Grundschüler, während der Busfahrten in die Schulen nach Wiesentheid stehen, weil für sie keine Sitzplätze zur Verfügung standen.

Bürgermeister Nickel berichtete, dass er sich die Situation sowohl in Geiselwind, als auch in Wiesentheid an den Schulen angeschaut habe, nachdem er von Eltern darauf angesprochen wurde. „Es war eine Katastrophe. Es stehen teilweise 24 bis 26 Kinder.“ Das ärgere ihn, zumal es einen Beschluss des Schulverbands der Nikolaus-Fey-Schule in Wiesentheid gebe, der besage, dass in keiner Linie ein Kind stehen darf. Gerade auf dem nicht ganz ungefährlichen Stück zwischen Gräfenneuses und Geesdorf könne das nicht sein.

Mit dem Vorsitzenden des Verbandes, Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier, habe er in der Sache noch nicht persönlich sprechen können. Im Wiesentheider Rathaus wisse man davon, nun werde ein zweiter Bus eingesetzt, um Abhilfe zu schaffen. In dem Zusammenhang monierte Nickel das Vorgehen. Die Beförderung durch Schulbusse sei vom Schulverband neu ausgeschrieben worden. Es habe einen Wechsel des Busunternehmens gegeben, über den er nicht informiert worden sei.