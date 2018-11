Ärger wegen der Schulbusse

In der Sitzung des Schulverbandes in Wiesentheid machte Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel seinem Ärger über eine Sache Luft, die zuletzt in mehreren der Mitgliedsgemeinden zu Unmut geführt hatte. Immer wieder sei er von Eltern angesprochen worden, dass nicht genügend Sitzplätze für die Kinder im Schulbus nach Wiesentheid vorhanden seien. Bis zu 20 Schüler hätten teilweise nur Stehplätze im Bus, es könne nicht sein, dass auch kleine Kinder deswegen stehen müssten.

Vor einer Woche sei dann der zweite Schulbus, der morgens eingesetzt werde, einfach nicht gekommen, die Schüler wurden wieder heim geschickt, beziehungsweise privat nach Wiesentheid gefahren. Bei ihm, so Nickel, sei an manchen Tagen das Telefon beinahe nicht still gestanden, so viele verärgerte Anrufe habe er von Eltern bekommen. Auch auf örtlichen Veranstaltungen habe er immer wieder Kritik deswegen abbekommen. "Ich sehe nicht ein, dass wir gewisse Beschlüsse gefasst haben und ich bin der Depp", gab er an den Vorsitzenden des Schulverbands, Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier, weiter.

Nickel kritisierte die Verwaltung, die Schülerzahlen für das neue Schuljahr stünden Mitte Juli fest, da müsse und könne man planen, wie viele Busse auf welchen Linien nötig seien. Zudem störte es ihn, dass er von niemanden der Zuständigen in der Verwaltung des Schulverbandes zurück gerufen worden sei, nachdem er das Problem telefonisch vorgebracht hatte.

Dass es auch in anderen Gemeinden Probleme wegen zu wenig Plätzen in den Schulbussen gegeben habe, bestätigte Rüdenhausens Bürgermeister Gerhard Ackermann. Es funktioniere immer noch nicht richtig, hieß es. Ausschussmitglied Michael Rückel schlug vor, einen zusätzlichen Kleinbus auf den Strecken einzusetzen, wo es Probleme gebe.

Christian Sturm und Isabell Kirchner als Zuständige von der Verwaltung versuchten, das Problem zu erläutern. Im Sommer habe nach einer Neuausschreibung ein anderes Busunternehmen, als zuvor, den Zuschlag bekommen. Die Schulbuss-Linien werden vom Gymnasium mit genutzt, zudem seien einige Strecken auch für Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehr. Von Seiten des Gymnasiums habe man zunächst keine verlässlichen Zahlen bekommen, wie viele Schüler mit zu befördern sind.

Zudem würden bereits Lotsen in den Bussen eingesetzt, die aufpassten, dass gerade die jüngere Sitzplätze bekommen. Weitere acht Lotsen werden gerade ausgebildet, im Moment werde laut Verwaltunsgleiter Sturm eine Änderung des Busfahrplans geprüft und ausprobiert. Man werde das Ganze in den Griff bekommen, ansonsten müssen zusätzliche Busse eingesetzt werden, sagte Vorsitzender Knaier.