Ärger um FüVo-Kandidatur: Neuhauser widerspricht Dusolt

Die Aufstellung von Ingrid Dusolt als Stadtratskandidatin der Wählergruppierung Für Volkach (FüVo) vergangene Woche wirft weitere Fragen auf. Wie berichtet, hatte es am 21. Januar am Rande der Aufstellungsversammlung in Volkach einen Polizeieinsatz gegeben. Dusolt sprach im Nachhinein von einer versuchten Störung der Versammlung durch eine Gruppe von Personen, die die von ihr zu Hilfe gerufenen Polizisten verhindert hätten. Auch die Polizei hatte auf Nachfrage einen Störungsversuch bestätigt.

Nun hat sich ein Mann aus dieser Gruppe, Ralph Neuhauser, bei dieser Redaktion gemeldet. Er schildert einen Ablauf der Aufstellungsversammlung, der sich wesentlich von dem unterscheidet, was Dusolt berichtet hat. Wie er sagt, hätten er und seine Begleiter die Veranstaltung, der eine nicht-öffentliche Mitgliederversammlung von FüVo vorausging, weder gestört noch sabotiert. "Polizeiliche Hilfemaßnahmen waren zu keiner Zeit erforderlich oder angebracht gewesen", behauptet Neuhauser. Eine Eskalation, wie Dusolt sie empfunden hat, habe es aus seiner Sicht nicht gegeben.

Neuhauser möchte selbst kandidieren

Das Ziel der Gruppe sei es gewesen, so Neuhauser, die Aufstellung von Dusolt als Stadtratskandidatin "aus Zivilcourage" zu verhindern, da sie ihr aus verschiedenen Gründen eine Fortführung ihres Amtes als Stadträtin nicht zutrauen. Stattdessen wollte Neuhauser mit Hilfe der Stimmen seiner Begleiter sich selbst als Stadtratskandidat für FüVo aufstellen lassen, erklärt er.

Neuhauser hat, wie er angibt, gegenüber der Stadt Volkach sowie beim Landratsamt Kitzingen Einspruch gegen das Ergebnis der Aufstellungsversammlung erhoben. Zuständig hierfür ist allein die Stadt Volkach, heißt es im Landratsamt.

Ob Dusolts Aufstellung rechtmäßig verlief, wird der Volkacher Wahlausschuss nach Prüfung der Vorwürfe am 4. Februar entscheiden, berichtet auf Nachfrage der Redaktion Christian Schwab, Wahlsachbearbeiter der Stadt Volkach. Dabei werden auch die jüngsten Vorkommnisse und Vorwürfe bewertet. Unabhängig davon werden die Unterstützer-Listen für Dusolt noch bis 3. Februar im Rathaus ausliegen.