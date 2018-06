Änderungswünsche kommen zu spät

Bauangelegenheiten beherrschten die Sitzung des Marktgemeinderates Kleinlangheim am Dienstag im historischen Rathaus.

Im Brennpunkt stand einmal mehr der Straßenbau in der Bahnhofstraße. An einem Anwesen war die Gemeinde bereits auf die Wünsche der Bewohner eingegangen. Nun aber präsentierte die Familie weitere kurzfristige Änderungswünsche, die den Marktgemeinderat veranlassten die öffentliche Sitzung für einige Minuten zu unterbrechen, um sich zunächst ein internes Meinungsbild zu verschaffen.

Bürgermeisterin Gerlinde Stier fasste zusammen, dass für das Grundstück bereits zwei Zufahrten genehmigt wurden und nun eine weitere zu einem Carport folgen soll. Die Umnutzung einer Terrasse zu einem Wintergarten, die Errichtung eines zweistelligen Carports und die Übernahme von Abstandsflächen durch die Gemeinde seien kein Problem.

Anders die nun gewollte Zufahrt zu einem Carport mit Anschluss für ein Elektrofahrzeug. Stier führte aus, dass alle Planungsarbeiten abgeschlossen seien. Nun komme der Wunsch nach der weiteren Zufahrt, nach der Versetzung eines eingeplanten Baumes sowie eine Verringerung der Grünflächen.

Der Gemeinderat befürworte die Vorhaben im Grundsatz. Allerdings sei die Frage offen, wer für die Mehrkosten aufkomme, zu denen auch Planänderungen gehören. Diese nämlich könne die Gemeinde nicht einfach der Allgemeinheit aufbürden. Wäre der Antrag früher gekommen, hätte man alles in den Plan einarbeiten können. Die Ratsrunde gestattete dem anwesenden Antragsteller sein Vorhaben zu erläutern, er konnte den Gemeinderat allerdings nicht überzeugen.

Es wurde einstimmig beschlossen, dass die Arbeiten wie vom Antragsteller erbeten genehmigt werden, allerdings unter dem Vorbehalt, dass er bis zum 30.6.2018 verbindlich erklärt, die Mehrkosten zu übernehmen. Ansonsten wird gebaut wie geplant.

Weitere Themen am Ratstisch waren:

An einem Anwesen im Ortsteil Haidt wurden in der Vergangenheit die Torpfosten saniert, nun folgen mit Einverständnis der Denkmalschutzbehörde auch die Tore.

Die bereits bestehende Genehmigung zum Bau eines Zuchtsauenstalles in Kleinlangheim wurde auf Antrag des Bauherrn um zwei Jahre verlängert.

In einer vorausgegangenen Entscheidung hatte der Gemeinderat seine Zustimmung zu einem bereits erfolgten Bau verweigert. Das sah das Landratsamt anders und ließ die Verwaltung wissen, dass die Ratsrunde ihr Einvernehmen erteilen müsse. Das wurde nun erteilt, allerdings mit drei Gegenstimmen.

Zu einer Bauvoranfrage kündigte der Marktgemeinderat zwar seine grundsätzliche Zustimmung an, stellte aber fest, dass die Abstandsflächen zu einer im Plan befindlichen Hochspannungsleitung geklärt werden müssten. Der Bauinteressent wendet sich unter Vermittlung der Verwaltung zunächst an das Energieversorgungsunternehmen.

Einem Antrag auf Teilbefreiung von der Wasserabnahmepflicht wurde stattgegeben, steht allerdings unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Landratsamtes.

An der Alten Schule im Ortsteil Haidt, dem Bürgerhaus, sind am Freisitz noch Verputz- und Malerarbeiten erforderlich. Der Auftrag wurde für den Gebotspreis von 3375 Euro vergeben, die Streicharbeiten mit einem Volumen um 1000 Euro will die Dorfgemeinschaft übernehmen.

Die Gemeinde Kleinlangheim beteiligt sich nicht an Investitionen zur Verbesserung des Kernwegenetzes im Ortsteil Atzhausen. Für die Wege nach Reupelsdorf und Feuerbach müsste die Gemeindekasse nach Abzug der ELER-Zuschüsse rund 250 000 Euro aufwenden. Die Wege waren vor einigen Jahren unter Beteiligung der Jagdgenossenschaft erst aufgearbeitet worden. Bürgermeisterin Stier formulierte als Beschluss, dass derzeit keine Notwendigkeit bestehe und die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde durch bereits erfolgte andere Festlegungen gebunden sind.

Dank geringerer Investitionen sinkt der Haushalt im schuldenfreien Schulverband und damit die Umlage. Bisher waren 1913 Euro je Schüler zu bezahlen, nun sind es noch 1680 Euro. Investitionen mit einem Volumen von 25 000 Euro sind für eine neue Telefonanlage, Stühle und Tische sowie einen Medienwagen vorgesehen.

Auf dem Dach des alten Kindergartens wurden lose Firstziegel festgestellt. Sie sollen durch die derzeit ohnehin dort tätigen Dachdecker befestigt werden. Bürgermeisterin Stier rechnet mit Mehrkosten um 3500 Euro.

Die Abschlussfeier für die Dorferneuerung im Ortsteil Haidt findet am 14.7.2018 um 18 Uhr statt