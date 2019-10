Änderungsschneiderei Otter in neuen Räumen

Nach 17 Jahren im Obergeschoss des ehemaligen Kitzinger Kaufhauses Storg zog Edith Otter mit ihrer Änderungsschneiderei in die Ritterstraße 16 um und eröffnete dort ihre Werkstatt mit drei Arbeitsplätzen.

Otter hatte vor rund 40 Jahren in ihrer Heimat Siebenbürgen eine Schneiderlehre begonnen und übt ihren Beruf seither mit großer Begeisterung aus. Mit ihren beiden Mitarbeiterinnen kümmert sie sich vorwiegend um Konfektionsänderungen, wie anpassen, kürzen oder enger machen. Auf Wunsch ihrer Kunden werden aber auch alle Änderungen und Reparaturen, etwa an Vorhängen übernommen, kurz: Edith Otter kümmert sich mit ihrem Team um alles, was mit Stoff zu tun hat und verspricht für alles eine Lösung zu finden.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr, samstags von 9 Uhr bis 14 Uhr.