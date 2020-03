Kitzingen vor 34 Minuten

ADFC veranstaltet eine Fahrrad-Tauschbörse in Kitzingen

Die Frühjahrs-Fahrradtauschbörse des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) findet am Samstag, 4. April, von 9 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz an der Nordbrücke, in der Nähe der Firma Fehrer und des Sportgeländes der Fvgg Bayern Kitzingen statt. Jeder kann laut einer Pressemitteilung sein Fahrrad kostenfrei ausstellen. Der ADFC hilft bei Bedarf, den Wert des Fahrrades zu schätzen und bietet eine Beratung an.