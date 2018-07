ADAC-Klassik mit über 100 alten Autos und Motorrädern

Einen guten Draht nach oben hatten am Samstag die über 100 Teilnehmer der Oldtimer-Ausfahrt „ADAC Deutschland Klassik“. Bei bestem Sommerwetter machten die Besitzer alter Schätze auf vier Rädern auf ihrer Tour durch das Weinparadies Franken auch Station in Nenzenheim bei der Feuerwehr. Rund um den Nenzenheimer Feuerwehrsaal freuten sich dann die zahlreichen Gäste von nah und fern über blitzende Boliden und ratternde Motorräder, vom Baujahr 1988 abwärts. Das älteste Fahrzeug lief bereits im Jahr 1911 vom Fließband. Deutschlands größter Automobilclub hatte dieses „Oldtimer-Wandern“ ausgeschrieben. Vom Start- und Zielort Bamberg ging es diesmal an der Weinparadiesscheune vorbei auch nach Nenzenheim. Dort mussten die Oldtimer-Fahrer und Beifahrer ein Geschicklichkeitsspiel absolvieren, erlebten bei einer Schauübung der Floriansjünger, wie man ein brennendes Auto löscht und wurden bei Kaffee und Kuchen, Bratwürsten und Getränken verköstigt. Auch der Automobilclub Kitzingen und der ADAC selbst waren jeweils mit einem Team am Start. Im Bild die ehemalige Geschäftsführerin des Weinparadies Franken, Annerose Pehl-Dürr (links) und ihre Nachfolgerin Kerstin Kloha.