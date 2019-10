Kitzingen vor 1 Stunde

A-Cappella-Popmusik mit den Ringmasters

Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Barbershop und Popmusik haben sich die vier Ringmasters auf den Weg gemacht, die Welt zu erobern. Laut einer Pressemitteilung präsentieren sie am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen ihr neues Programm „Tonight, tonight“. In ihren dynamischen Shows spannen sie einen Bogen von echten Barbershop-Klassikern, über berührende Broadway-Songs und Filmklassiker, bis hin zu den Beatles, Elvis Presley, georgischem Männergesang oder traditionellen schwedischen Liedern. Die Barbershop-Weltmeister von 2012 bieten einen harmonischen Gesamtklang, ihre Energie steckt an. Barbershop-Gesang ist A-Cappella-Obertonmusik in Reinkultur und entsteht durch möglichst genaue Abstimmung von Vokalen, Tonabständen und Lautstärke unter den vier Stimmen. Die speziellen Harmonieregeln und der enge Satz bewirken einen Klangreichtum und ein Volumen, die zu den herausragenden Merkmalen dieser einzigartigen Musik gehören. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.