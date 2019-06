A 3-Ausbau: Ein Fehlstart und viele offene Fragen

Ob in Abtswind, Wiesentheid oder Geiselwind: In den Gemeinderäten war man zuletzt sehr verwundert über die Autobahndirektion Nordbayern. Irgendwie verschob sich der angekündigte Ausbau immer wieder. Und was die Informationspolitik anging, fühlten sich die Anliegergemeinden auch eher wie das fünfte Rad am Wagen. Was sich zunächst nur andeutete, steht inzwischen fest: Bei dem sechsstreifigen Ausbau zwischen Kitzingen und Nürnberg ist der Fehlstart perfekt.

Dabei hatte alles zunächst sehr gut ausgesehen: Vergangenen Winter wurde entlang der Autobahn auf den knapp 80 Kilometern gerodet, Bäume und Sträucher fielen auf etwa 200 Hektar. Im Mai sollte ein privates Konsortium loslegen, um die A 3 von Biebelried bis zum Kreuz Fürth/Erlangen durchgehend auf sechs Streifen zu erweitern. Später wurde der Starttermin auf Sommer verschoben. Zuletzt dann die Nachricht: Es geht nunmehr laut Auskunft der Autobahndirektion Nordbayern erst ein Jahr später los. Neuer Termin: Frühjahr 2020.

Dabei war gerade die Schnelligkeit ein Argument für einen Ausbau gewesen, bei dem nicht mehr die Autobahndirektion Nordbayern und damit der Staat Bauherr ist. Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) gibt es schon einige Zeit, zuletzt wurden sie unter dem Titel "Neue Generation ÖPP" noch einmal modifiziert. Die Autobahn wird bei diesem Modell nicht privatisiert und bleibt in öffentlicher Hand.

Privates Konsortium

Das Ganze funktioniert so: Ein privates Konsortium, hinter dem im Regelfall größere Baufirmen stecken, baut zunächst auf eigene Rechnung und ist anschließend auch 30 Jahre für Erhaltungs- und Betriebsmaßnahmen zuständig. Dafür gibt es innerhalb dieses Zeitraumes eine monatliche Vergütung, die der Staat dem Konsortium zahlt. Das Modell ist nicht unumstritten, hat aber den Vorteil, dass sich die Kosten für die öffentliche Hand - es geht um weit über eine Milliarde Euro - über Jahrzehnte strecken lassen.

Im Fall der A 3 bereitete das Vergabeverfahren unerwartet Probleme. Es lief es nicht so, wie man sich das in Nürnberg gewünscht hätte. Das Verfahren hatte zwar im Oktober 2016 begonnen. Im März 2018 lagen Erstangebote vor, im Oktober wurden die beiden besten Bieter zur Abgabe eines endgültigen Angebotes aufgefordert. Bei deren Prüfung Anfang 2019 stellte die Autobahndirektion fest, dass beide Angebote Mängel aufwiesen. Weshalb die Bieter aufgefordert wurden, endgültige Angebote ohne Mängel abzugeben. Das kostet alles Zeit, inzwischen hinkt man ein Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan her. Statt der angepeilten Fertigstellung 2024 soll die Strecke nunmehr "im Herbst 2025 fertiggestellt sein", heißt es dazu aus Nürnberg.



Alles ist weiterhin denkbar

Was aber, wenn es sich mit dem Konsortium länger hinzieht oder gar nicht klappt? Käme es dann doch zu einem "herkömmlichen" Ausbau? Rein theoretisch ist das denkbar, so die Auskunft der Pressestelle: "Der Ausbau der A 3 ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen in die höchste Dringlichkeit eingestuft. Sollte sich für den Ausbau im Zuge eines ÖPP-Projekts kein Auftragnehmer mit einem wirtschaftlichen Angebot finden lassen, müsste der Ausbau konventionell erfolgen."

Dass es noch vor dem Start nicht richtig rund lief, sorgt bei den angrenzenden Orten für Unmut. Besonders betroffen ist dabei Geiselwind. Dort gab es zwar über fünf Kilometer einen zeitlich vorgezogenen Ausbau wegen des dringend nötigen Lärmschutzes - aber genau der ist noch nicht ganz fertiggestellt. Mit der Erweiterung wurden die Lärmschutzwälle erstellt, nicht aber die Lärmschutzwände auf den Bauwerken und Steilwällen. Diese Aufgabe sollte das beauftragte Konsortium mit übernehmen.

Etwas erstaunt dürfte man gerade auch in der Autobahnmeisterei Geiselwind dreinschauen. Die 21 Mitarbeiter hatten frühzeitig von dem drohenden Ende erfahren. Ihnen wurden sowohl bei benachbarten Autobahnmeistereien als auch bei Straßenmeistereien der Staatlichen Bauämter neue Stellen angeboten. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Auftragnehmer ÖPP den Betriebsdienst und die Autobahnmeisterei zum 1. Juli übernimmt. Durch die Rückversetzung im Vergabeverfahren verschiebt sich dies nun auf den 1. Juni 2020. So lange werden die 21 Bediensteten nun doch noch in Geiselwind bleiben.

Erneut muss geholzt werden

Noch etwas bring die Ein-Jahr-Verzögerung mit sich: Im kommenden Winter muss auf den gerodeten Flächen noch einmal nachgebessert werden. Die zusätzlichen Kosten dafür trägt - ganz klar - der Steuerzahler. Wetten abschließen, dass es dann auch tatsächlich losgeht, sollte man vielleicht besser nicht. Weitere Überraschungen scheinen - wenn man sich die bisherige Entwicklung anschaut - nicht ausgeschlossen.