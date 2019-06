Kitzingen vor 46 Minuten

90-Jähriger wird Handtasche entwendet

Eine 90-jährige Frau befand sich am Freitag zwischen 10 und 12 Uhr mit ihrem Rollator zum Einkaufen im Norma-Markt in Kitzingen, Schwalbenhof. Während sich die Frau kurz von ihrem Rollator abwandte und in Regale schaute, entwendete ein bisher unbekannter Täter ihre Handtasche, die in einer Einkaufstüte auf dem Rollator lag. In der Handtasche befanden sich laut Polizeibericht Ausweispapiere, Bankkarten und ein größerer Geldbetrag