90. Geburtstag von Ursula Niersberger

Ursula Niersberger (geborene Wardinski) feierte in Kitzingen am Freitag ihren 90. Geburtstag. Geboren wurde die Jubilarin, die mit vier Geschwistern aufwuchs, am 20.4.1928 in Marienwerder. Für einen Beruf blieb nach dem Besuch der Volksschule nicht viel Zeit, denn mit der Mutter musste sie aus Westpreußen fliehen, der Vater blieb im Krieg. Oft musste sie sich alleine durchschlagen. Nachdem sie bereits einmal verheiratet war, ehelichte sie Josef Niersberger aus Kitzingen (Jahrgang 1933). Aus den beiden Ehen hat die Jubilarin fünf Kinder und lebt inzwischen bei ihrer Tochter Sigrid. Von ihren Arbeitsstellen bei Interieur, Paulig und Fehrer blieben ihr viele Erinnerungen. So freut sie sich jedes Jahr über die Einladung zur Weihnachstfeier bei Paulig. Ganz nebenbei betreute Ursula Niersberger neben ihrer Arbeit auch noch Pflegekinder in Albertshofen, später auch zuhause. Soweit Zeit blieb wurde daheim genäht und gestrickt. Während Geburtstage früher groß gefeiert wurden, möchte die Jubilarin heute ihre Ruhe haben. Sie freute sich jedoch über den Besuch von Bürgermeister Klaus Heisel sowie ihren einzigen Enkel. Wenn zweimal wöchentlich Betreuer Jürgen vom Roten Kreuz kommt, freut sie sich auch auf diese Abwechslung.