Rödelsee vor 1 Stunde

85 Teilnehmer bei der Schwanberg-Steigerwald-Radrunde

"18. Schwanberg-Steigerwald-Radrunde am Sonntag, 7. Juli“ – so stand es bei vielen begeisterten Radfahrern im Kalender. Bis zur Abfahrt blieb es spannend, wie viele Teilnehmer an den Start gehen würden. 85 Radfahrerinnen und Radfahrer machten sich nach dem Gottesdienst schließlich auf den Weg. Zur Wahl standen vier Strecken: die Familientour, eine Strecke für Mountain-Biker, eine Rennradtour über 80 Kilometer und über 120 Kilometer. Um die Verpflegung kümmerten sich die Mitglieder der TG Velo Kitzingen und der Evangelischen Kirchengemeinde in Scheinfeld.