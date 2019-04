85 Prozent Förderung für Kanalanschluss

Eine relativ hhe Förderung bekam die Gemeinde Wiesentheid in Aussicht gestellt, um den notwendigen Anschluss des Ortsteils Untersambach an die Kläranlage des Marktes zu realisieren. Für das auf 1,7 Millionen Euro geschätzte Projekt kann die Kommune laut Bürgermeister Werner Knaier mit einer Förderung von fast 1,5 Millionen Euro, also 85 Prozent, rechnen.

„Das ist eine tolle Sache“, zeigte sich das Gemeindeoberhaupt zufrieden. Zumal seine Gemeinde im Finanzplan von einem weitaus geringeren Zuschuss ausgegangen war. Der Förderantrag wird nach der erfolgten Zustimmung nun an die zuständigen Stellen geschickt. Das eingesparte Geld werde man wohl trotzdem in Untersambach brauchen, schränkte Knaier ein. Dort seien im Ort einige Kanalleitungen zu erneuern, außerdem soll eine stärkere Leitung in Richtung Geesdorf eingebaut werden.

Bisher reinigte Untersambach sein Abwasser selbst über eine Schilfkläranlage. Die Genehmigung für den Betrieb wird von den Behörden nicht mehr verlängert, so dass nun ein Anschluss nach Wiesentheid gelegt werden muss. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.