85. Geburtstag: Volles Haus bei Friedrich Amberger

Rödelsees Altbürgermeister und Ehrenbürger Friedrich Amberger feierte am Samstag seinen 85. Geburtstag. Schon am Vormittag hatte er ein volles Haus, seine Kinder, Freunde und Weggefährten waren da. Auch Landrätin Tamara Bischof ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.

Kurz nach seinem 80. Geburtstag hatte die Gemeinde Friedrich Amberger zu ihrem Ehrenbürger gemacht. Mit Amberger ehre man einen Mitbürger, auf den der Satz "Er hat sich um unser Gemeinwesen verdient gemacht" in besonderem Maß zutrifft, hatte Bürgermeister Burkhard Klein damals in der Laudatio gesagt. Die Urkunde dazu hat einen Ehrenplatz im Hause Amberger bekommen, in dem viele Auszeichnungen zu sehen sind, die sich Amberger im Laufe der Zeit erworben hat, darunter auch das Bundesverdienstkreuz. Und seine Wohnung ist voll von Fossilien und Mineralen, Zeugen seiner Besuche auf allen Kontinenten.

Doch Friedrich Amberger hat noch ein ganz besonderes Hobby: die Heimatgeschichte. Er gilt als "lebendes Archiv". Sein Wissen teilt er gerne mit Anderen. Nach wie vor erhält er viele Anfragen zu Personen oder einem Ereignis, die er gerne, so weit er kann, beantwortet. Rund 150 historische Ansichtskarten hat er bislang von seinem Heimatort gesammelt. Bislang, denn er ist immer noch auf der Suche nach ihm unbekannten Exemplaren, die er mit Hilfe des Internets aufzuspüren versucht. Schließlich hat man die Karten damals ja selten selbst aufgehoben, sondern in die Ferne verschickt.

Sein Interesse galt schon früh der Kommunalpolitik. Als Bub war er bereits bei Bürgerversammlungen dabei. Am 5. März 1978 wurde er dann zum Bürgermeister gewählt, am 1. Mai trat er das Amt an und übte es bis 2002 aus. Seit ihrer ersten Wahl zur Landrätin unterstützt er Tamara Bischof. Die hatte deshalb neben herzlichen Wünschen zum Geburtstag auch ein großes Dankeschön dabei – für die hervorragende Zusammenarbeit und das harmonische Miteinander.