85. Geburtstag: Glückwunsch an Cäcilia Büttner!

Cäcilia Büttner, geborene Kram, aus Nordheim feierte am 15. September ihren 85. Geburtstag. Die "Winzerin mit Leib und Seele" blickt auf ein arbeitsreiches und erfülltes Leben zurück. Für die Jubilarin ganz wichtig ist der Zusammenhalt in der Familie. Sie ist noch Selbstversorgerin und bekommt häufig Besuch von ihren Enkeln und Urenkeln, die nicht nur Omas Küche schätzen.

Bereits in ihrer Jugendzeit wurde die Tochter der Winzereheleute Franz und Johanna Kram im elterlichen Betrieb mit den Weinbergsarbeiten vertraut gemacht. "Ich habe geholfen, wo es gefehlt hat", berichtet die Jubilarin, die nicht nur im heimischen Weinbaubetrieb Hand mit anlegte. Im Mai 1957 schloss sie mit den Nordheimer Winzer Ludwig Büttner den Bund fürs Leben. Dadurch wurde ihr Aufgabenbereich nicht kleiner. Fortan lagen die Arbeitsschwerpunkte neben der Weinbergsarbeit auch im Abfüll- und Verkaufsbereich des selbst vermarktenden Betriebs. Hinzu kamen das Schnapsbrennen und die Rebveredlungsarbeiten.

"Da gab es jede Menge Arbeit", erinnert sich die Jubilarin, der vor allem der Kontakt zu den Kunden großen Spaß bereitete. Dass sich der jährliche Urlaub zunächst auf nur auf wenige Tage reduzierte, tat der Freude an der Tagesarbeit keinen Abbruch. Neben der Arbeit im Betrieb war Cäcilia Büttner auch die Pflege ihres Schwiegervaters Franz und die Erziehung ihrer Kinder ein großes Anliegen. Von Schicksalsschlägen blieb die Jubilarin nicht verschont. So verlor sie Sohn Gerald 1977 infolge eines Verkehrsunfalls und auch Ehemann Ludwig verstarb 2011 überraschend. Ihren Lebensmut hat die Jubilarin nie verloren. Noch heute gilt der Fürsorge um ihre Familie ihr Hauptaugenmerk.

Gerne erinnert sich Cäcilia Büttner an die Ausflüge mit dem Weingenießerclub Nordheim, aber auch den jahrelangen Einsatz in der Kaffee-Bar beim Nordheimer Weinfest hat sie in bester Erinnerung. Mit 85 Jahren ist Cäcilia Büttner immer noch aktiv. Insbesondere das Sockenstricken begeistert sie. Zu den ersten Gratulanten an ihrem Ehrentag gehörten neben den Kindern Elfriede, Karin und Stefanie deren Ehepartner sowie zehn Enkel und acht Urenkel. (wabr)