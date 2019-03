818 000 Euro für Mainstockheim

Im Freistaat Bayern läuft das vierte Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze auf vollen Touren. Die Gemeinden erhalten aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Jetzt profitiert davon im Landkreis Kitzingen die Gemeinde Mainstockheim, informiert eine Mitteilung der Bayerischen Familienministerin Kerstin Schreyer. In der Kindertageseinrichtung Mainstockheim entstehen 39 neue Betreuungsplätze. Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 818 000 Euro, so Schreyer.