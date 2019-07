Kitzingen vor 21 Minuten

81-Jährige verwechselt Gas- und Bremspedal

Eine 81-jährige Fahrzeugführerin hat am Dienstagnachmittag versucht, mit ihrem Pkw in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen auf einem Parkplatz einzuparken. Dabei verwechselte sie jedoch das Gas mit dem Bremspedal, wie die Polizei schreibt, und stieß gegen ein Firmenschild. Dieses wurde dadurch umgeknickt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.