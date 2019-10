Kitzingen vor 1 Stunde

800 Euro-Spende vom Tierschutzfest für das Tierheim

Über eine Spende von 800 Euro kann sich das Kitzinger Tierheim freuen. Beim Tierschutz-Herbstfest auf dem Gelände des Dachdeckerbetriebs Feßler in der Kaltensondheimer Straße waren an den Ständen von Kaffee und Kuchen, Pizza und Flammkuchen, Marmeladen und Tierartikeln sowie Büchern insgesamt 1430 Euro zusammengekommen. Der Rest der Einnahmen wurde laut Angaben der Veranstalterinnen Martina Haubrich und Marion Feßler auf vier Tierschutzinitiativen verteilt, die ebenfalls an dem Flohmarkt vertreten waren.