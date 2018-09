80 Interessenten für 42 Bauplätze

Im Markt Schwarzach besteht große Nachfrage nach Bauland. Deswegen will die Gemeinde als nächstes Grundstücke in der Verlängerung des Gebiets Etterswasen im Ortsteil Gerlachshausen ausweisen. In der Sitzung des Gemeinderats informierte Bürgermeister Volker Schmitt, dass sich im Rathaus bereits rund 80 Interessenten für die etwa 40 dort entstehenden Bauplätze gemeldet hätten. Die Ratsmitglieder staunten über diese Vielzahl von Anfragen. Viele Interessenten seien Einheimische, so Schmitt. Die Gemeinde möchte sie gerne im Ort halten, auch deswegen sei die Ausweisung von Plätzen wichtig.

Kein Wunder, dass aus dem Gremium später nach der Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und Privatleuten zur ersten Auslegung des Bebauungsplans die Frage aufkam, bis wann denn tatsächlich dort die ersten Häuser entstehen könnten. Planer Thomas Glückert vom gleichnamigen Ingenieurbüro schätzte, dass bei optimalem Verlauf wohl ab Frühjahr 2020 Häuser gebaut werden könnten.

Im Gremium ging Glückert die eingegangenen Stellungnahmen der Reihe nach mit den Gemeindevertretern durch. Größere Probleme dürften nicht zu erwarten sein, mit einigen Stellen muss der Planer allerdings sprechen. Eine davon ist das Landesamt für Denkmalpflege, das laut Stellungnahme „in unmittelbarer Nähe zu den Plangebieten“ mehrere Bodendenkmäler vermutet, was vielleicht eine archäologische Untersuchung erfordert. Man müsse mit den Archäologen sprechen, wann und in welchem Umfang Untersuchungen erfolgen, so Glückert.

Weiter gelte es, beim Staatlichen Bauamt sowie beim Wasserwirtschaftsamt Dinge wegen des Hochwasserschutzes zu klären. Zum Thema Naturschutz hat das Planungsbüro bereits im Vorfeld Untersuchungen zu den auf dem Areal lebenden geschützten Tierarten gemacht, auch hier sind noch Details zu besprechen.

Dazu gingen bei der Gemeinde Schreiben von vier Anwohnern ein, die sich unter anderem über die vorgesehene Anbindung des Baugebiets besorgt zeigten. Die vorgesehene Erschließung über die Sonnenstraße und die Dimbacher Straße bringe eine erhebliche Verkehrsbelastung, hieß es. Eine Zufahrt über das Gebiet Am Holz sei sinnvoller, wurde angeregt. Dem hielt der Planer entgegen, dass die Erschießung über den Bereich Am Holz unverhältnismäßig teuer sei und weitere Flächen versiegelt werden müssten. Eine Verkehrszählung im Jahr 2017 habe in der Dimbacher Straße eine Belastung von 418 Fahrzeugen pro Tag ergeben bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 32 Stundenkilometern.

Das weiter vorgebrachte Argument, dass rund um den Etterswasen viel landwirtschaftlicher Verkehr herrsche und so Interessenskonflikte entstehen könnten, ließen Planer Glückert und Bürgermeister Schmitt nicht gelten. Wer dort bauen möchte, der wisse, dass er nicht in der Großstadt baue. Dass man dort an landwirtschaftliche Flächen angrenze und mit entsprechendem Verkehr zu rechnen sei, stehe auch im Bebauungsplan.

Zum Zeitplan äußerte sich der Ingenieur, dass die Gemeinde bei günstigen Verlauf der weiteren Anhörungen noch in diesem Jahr die Satzung für das Baugebiet beschließen könne. Die Ausschreibung für die Erschließung solle im Frühjahr 2019 erfolgen. Gemeinderätin Maria Fieber fragte, ob man bei so vielen Interessenten das Gebiet nicht gleich in einem Zug erschließen solle. Dem hielt Norbert Filbig von der Verwaltung entgegen, dass bei 80 Interessenten aus seiner Erfahrung zwei Drittel abspringen würden. Eine Teilerschließung mit zunächst 20 bis 25 Plätzen dürfte zunächst reichen und werde angestrebt, hieß es im Rat.