80 Blasrohrschützen trafen sich in Kleinlangheim

Zum zweiten Mal in diesem Jahr war die Schützengilde 1490 Kleinlangheim Austragungsort für ein Blasrohrtournier. Blasrohrschießen ist inzwischen eine international anerkannte Sportart und erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Und so fanden sich kürzlich über 80 Blasrohrschützen in Kleinlangheim ein. Der jüngste Teilnehmer war sechs, der älteste 83 Jahre alt. Die weiteste Anreise hatte eine Familie vom TSV Spandau/Berlin hinter sich.

Geschossen wird je nach Klasse auf die Entfernungen fünf, sieben oder zehn Meter, wobei maximal 600 Ringe erreicht werden können. Das höchste Einzelergebnis erreichte Georg Bergmann mit 590 Ringen. Als Sieger der einzelnen Klassen wurden ausgezeichnet: Simon Herrlein (SV Zellingen, Schüler), Luis Jäger (SV KKS Sulzbach, Jugend), Silke Knetsch (SV Grünsberg-Weinhof, Damen), Hermann Sammiller (FSG Greding, Herren), Annerose Heynen (SV Diana Elsenfeld, Damen Senioren), Georg Bergmann (SV Diana Blankenbach, Herren Senioren) und Bernd Bohrer (SG Aurach, Handycap-Klasse). Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und eine Medaille, die jeweils Erstplatzierten jeder Klasse wurden mit einem Pokal geehrt.

Die Teilnehmer lobten zudem die Organisation durch die SG Kleinlangheim. Alleine die Bewirtung und der Kuchen „waren schon die Reise wert“.